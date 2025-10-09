Ministro Esteri Cina Wang Yi a Mattarella | Alto apprezzamento per attenzione a relazioni bilaterali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Lei è venuto in visita di Stato in Cina due volte, è un vecchio e buon amico del popolo cinese. Da parte nostra c'è un alto apprezzamento nei suoi confronti", così il Ministro Esteri Cina Wang Yi a Mattarella. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ministro - esteri

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

Il ministro degli Esteri israeliano Sa’ar in Ucraina

Il Vice Ministro Edmondo Cirielli a Napoli per la presentazione del progetto #MACORESI. Leggi nota del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - facebook.com Vai su Facebook

"in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina presentiamo alle Nazioni Unite una proposta di Tregua Olimpica, per tutte le guerre compresa l'Ucraina e il Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/e - X Vai su X

Mattarella riceve Ministro Esteri Cina Wang Yi al Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese e Direttore della Commissione per gli Affari Esteri ... Secondo ilgiornale.it

Ministro Esteri Cina Wang Yi a Mattarella: Alto apprezzamento per attenzione a relazioni bilaterali - (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 'Lei è venuto in visita di Stato in Cina due volte, è un vecchio e buon amico del popolo cinese. Si legge su notizie.tiscali.it