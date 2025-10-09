Mina tra arte e musica | l’Inner Wheel Club di Napoli promuove la conferenza di Stefano Causa

Il Club Inner Wheel di Napoli Luisa Bruni, Distretto 210 International Inner Wheel, organizza un appuntamento dedicato a una delle voci più carismatiche della musica italiana: Mina. La conferenza, dal titolo “L’importante è cominciare. Mina tra suoni, immagini e parole”, si terrà lunedì 27 ottobre alle ore 17 nella Sala Conferenze ACEN, al Palazzo Ruffo della Scaletta in Riviera di Chiaia 212, Napoli. Relatore dell’incontro sarà il professor Stefano Causa, docente associato presso l’Università Suor Orsola Benincasa, che guiderà il pubblico in un percorso tra arte, musica e immaginario collettivo, esplorando la figura di Mina come icona senza tempo della cultura italiana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it