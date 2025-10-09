Milo Infante | la carriera da Feltri a Ore 14 e la vita privata del giornalista
Volto di Rai 2, da Generazione Giovani a Ore 14: scopri la carriera di Milo Infante, la sua vita privata con Sara Venturi, il suo impegno sul caso Denise Pipitone e altre curiosità. Giornalista, conduttore e vicedirettore di Rai 2 nell’ambito della Direzione Approfondimento, Milo Infante è un volto noto del panorama televisivo italiano, sempre più apprezzato dai telespettatori. Nato a Milano il 5 luglio 1968 e figlio del celebre critico d’arte Massimo Infante, ha costruito una carriera che negli ultimi tempi ha raggiunto l’apice, con la guida del talk show pomeridiano “Ore 14” trasferito anche in prima serata (nonostante il nome così pomeridiano). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
In questa notizia si parla di: milo - infante
Milo Infante torna in Tv, la Rai punta su di lui: quando lo rivedremo e tutte le novità
RAI2: MILO INFANTE RADDOPPIA E RITORNA ANCHE CON ORE 14 SERA
Ore 14 di Milo Infante: data ufficiale del ritorno
Ore14 Rai2. . Omicidio Cinzia Pinna. E’ in corso un nuovo sopralluogo dei Ris nella tenuta di Emanuele Ragnedda alla ricerca di elementi che potrebbero chiarire la dinamica del delitto. Il commento di Milo Infante. bit.ly/Guarda-Ore14 - facebook.com Vai su Facebook
Milo Infante commenta una dichiarazione uscita in agenzia che si riferisce ad un’intervista rubata all’avv. Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio. http://bit.ly/Guarda-Ore14 - X Vai su X
Torna ‘Ore 14 sera’, con Milo Infante i casi irrisolti e attualità in prima serata: le anticipazioni - Nella prima puntata oltre alla dottoressa Roberta Bruzzone, a Monica Leofreddi, al sostituto procuratore Antonio Tanga, ci saranno i protagonisti della nuova inchiesta di Garlasco ... Lo riporta dire.it
Pierina Paganelli, Milo Infante: “Louis l’avrebbe uccisa in 3 minuti!”/ Bruzzone: “Altro che Garlasco…” - Il giallo di Pierina Paganelli ad Ore 14 Sera con i dubbi sollevati da Roberta Bruzzone e Milo Infante in merito all'azione omicidiaria di Louis Durante la puntata di ieri di Ore 14 Sera ci si è ... Da ilsussidiario.net