Volto di Rai 2, da Generazione Giovani a Ore 14: scopri la carriera di Milo Infante, la sua vita privata con Sara Venturi, il suo impegno sul caso Denise Pipitone e altre curiosità. Giornalista, conduttore e vicedirettore di Rai 2 nell’ambito della Direzione Approfondimento, Milo Infante è un volto noto del panorama televisivo italiano, sempre più apprezzato dai telespettatori. Nato a Milano il 5 luglio 1968 e figlio del celebre critico d’arte Massimo Infante, ha costruito una carriera che negli ultimi tempi ha raggiunto l’apice, con la guida del talk show pomeridiano “Ore 14” trasferito anche in prima serata (nonostante il nome così pomeridiano). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Milo Infante: la carriera, da Feltri a Ore 14, e la vita privata del giornalista