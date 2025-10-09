Milinkovic-Savic e Buongiorno verso il rientro | dubbi su Politano

Forzazzurri.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli continua a fare i conti con diversi infortuni, ma in vista della trasferta di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

milinkovic savic e buongiorno verso il rientro dubbi su politano

© Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic e Buongiorno verso il rientro: dubbi su Politano

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro

Da Politano a Milinkovic-Savic, gli infortuni da monitorare in vista del Torino - Il Napoli deve fare i conti con una serie di infortuni da tenere sotto controllo, in queste due settimane di sosta per le nazio ... Da ilnapolionline.com

milinkovic savic buongiorno verso(Grafico CdS) Napoli/Genoa: le possibili formazioni. Dubbio tra Meret e Milinkovic-Savic - Per quel che riguarda la difesa sono ancora indisponibili Buongiorno e Rrahmani, entrambi impegnati nel recupero dai rispettivi problemi muscolari: si rivedranno dopo la sosta. ilnapolionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Milinkovic Savic Buongiorno Verso