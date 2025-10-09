Milik Juventus il polacco continua a correre alla Continassa | programma completo riposo e rientro cosa filtra sul centravanti

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milik Juventus, l’attaccante lavora alla Continassa ma non ci sono certezze: i bianconeri attendono ancora il polacco, assente da oltre un anno. Un calvario che sembra non avere fine, un rientro che resta ancora un’incognita. Mentre la Juventus approfitta della sosta per recuperare alcuni infortunati, la situazione di Arkadiusz Milik rimane avvolta nel mistero. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, l’attaccante polacco, al pari di  Miretti  e  Bremer, continua a lavorare senza sosta alla Continassa, ma per lui, a differenza dei compagni, non è ancora possibile fissare una data per il ritorno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

milik juventus il polacco continua a correre alla continassa programma completo riposo e rientro cosa filtra sul centravanti

© Juventusnews24.com - Milik Juventus, il polacco continua a correre alla Continassa: programma completo, riposo e rientro, cosa filtra sul centravanti

In questa notizia si parla di: milik - juventus

Milik Juventus, c’è anche il polacco alla Continassa: l’attaccante è presente al primo giorno di ritiro dei bianconeri – VIDEO

Infortunio Milik: incidente fortuito in palestra, 7 giorni di prognosi per l’attaccante polacco. Cosa è successo in allenamento con la Juventus

Juventus, UFFICIALE: nuovo infortunio per Milik

Calciomercato Juve, Milik accostato al Samsunspor, club della massima serie turca - Il calciomercato è ancora aperto in diversi paesi sparsi per il globo fra cui Arabia e Turchia, e proprio da quest'ultima arriverebbe l'ultima indiscrezione che vorrebbe coinvolto un calciatore della ... Lo riporta it.blastingnews.com

Accordo raggiunto con Milik: la Juve ha detto sì - La sosta per gli impegni delle Nazionali sarà utile per mister Tudor in vista del Derby d’Italia, la super sfida all’Inter che può già dare un indirizzo ... calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milik Juventus Polacco Continua