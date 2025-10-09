Milano volantino con Meloni vestita da fascista accanto ad Hitler e slogan Tua figlia pagherà durante proteste pro-Pal contro genocidio a Gaza

9 ott 2025

Durante il corteo alcuni manifestanti hanno, inoltre, disegnato sull’asfalto, con bombolette rosse, la stella di David affiancata da una svastica. Tra gli slogan scanditi si sono sentite frasi come: “Meloni corresponsabile. Stop al genocidio dei palestinesi. Gaza ai gazawi. Fermare la deportazione d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

