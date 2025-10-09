Milano presidio per denunciare l’emergenza abitativa dopo il suicidio di un pensionato
Presidio oggi a Milano per denunciare l’emergenza abitativa dopo il suicidio di un pensionato, lanciatosi ieri dal palazzo in cui viveva mentre era in corso lo sfratto. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: milano - presidio
Gergiev, presidio a Milano contro il concerto del direttore d’orchestra vicino a Putin
Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve Emanuele
Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve
Milano ora: presidio in piazza della Scala davanti a palazzo Marino. Revocare il gemellaggio Milano - Tel Aviv! - facebook.com Vai su Facebook
Milano, presidio per la #Flotilla e corteo da piazza della Scala: «Se non cambierà bloccheremo la città» - X Vai su X
A Milano taxi in presidio contro gli Ncc, 'concorrenza sleale' - Un presidio per denunciare la "concorrenza sleale" di Ncc, e Uber in particolare, è in corso nel parcheggio riiservato alle auto pubbliche in piazza Duca d'Aosta accanto alla stazione Centrale di ... Secondo ansa.it