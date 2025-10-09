Milano presidio per denunciare l’emergenza abitativa dopo il suicidio di un pensionato

Presidio oggi a Milano per denunciare l’emergenza abitativa dopo il suicidio di un pensionato, lanciatosi ieri dal palazzo in cui viveva mentre era in corso lo sfratto. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

