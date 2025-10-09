Milano Premier Padel P1 | Coello e Tapia conquistano i quarti
Roma, 9 ott. (askanews) – Quarantotto minuti ieri, prima del ritiro di Miguel e Nuno Deus, 58 oggi, giorno della prima vittoria sul campo. Arturo Coello e Agustin Tapia vanno di corsa e, con il 6-4 6-1 ad Alex Ruiz e Juanlu Esbri, hanno raggiunto i quarti di finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1. Il primo set, per i numeri 1 del ranking FIP, non era comunque stato una passeggiata: Arturito e Agus hanno dovuto annullare quattro palle break, ma alla prima occasione nel decimo game hanno subito colpito, trovando subito l’allungo anche nel secondo set, dominato dai campioni in carica. L’asticella, domani, si alzerà, con Coello e Tapia che se la vedranno con Paquito Navarro e Jon Sanz (5), che hanno battuto 6-3 6-4 Inigo Jofre e Alex Arroyo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
