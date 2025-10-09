Milano portò in Russia i figli minori | chiesti 3 anni per ex compagna del banchiere Riccardo Orcel

Portarono in Russia i figli del banchiere Riccardo Orcel, fratello dell’amministratore delegato di UniCredit, Andrea, chiedendo mezzo milione di euro per riportarli in Italia, altrimenti il banchiere non li avrebbe più rivisti fino al compimento della maggiore età. Ora la Procura di Milano chiede per loro pene fino a 4 anni e mezzo con le accuse di tentata estorsione e sottrazione e trattenimento di minori all’estero. Giovedì mattina il pm Enrico Pavone ha chiesto alla sesta sezione penale di Milano (presidente Simi) di condannare a 3 anni di reclusione Elena Myandina, cittadina russa di 40 anni, ex compagna di Orcel e madre dei suoi figli, e a 4 anni mezzo il 51enne Angelo Corbosiero, originario di Foggia, che in concorso con la signora nel dicembre 2023 avrebbe ordinato al fratello del numero uno di UniCredit ed ex presidente di una banca in Russia, di pagare 500mila euro preparando “dieci assegni circolari” da 50mila euro ciascuno, da consegnare a un notaio di Milano al loro rientro in Italia con i bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, portò in Russia i figli minori: chiesti 3 anni per ex compagna del banchiere Riccardo Orcel

In questa notizia si parla di: milano - port

Milano | Porta Romana – Riqualificazione stazione FS Porta Romana: ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

La Russa: «Veneto alla Lega e la Lombardia a FdI? Non lo escludo. A Milano niente vincoli sul candidato, i figli di Berlusconi hanno professionalità e nome» - Il punto di equilibrio sarà il Veneto alla Lega e la Lombardia a FdI? Riporta msn.com