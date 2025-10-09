Milano poliziotti aggrediti e minacciati | sospesa licenza per 30 giorni a un bar di viale Tunisia

Milano, 9 ottobre 2025 – Sospesa per 30 giorni la licenza al bar "Gibus Milano” di viale Tunisia. Il provvedimento del questore è stato notificato ieri mattina, mercoledì 8 ottobre, al titolare a seguito a disordini avvenuti sabato scorso, 4 ottobre. Intervento delle forze dell'ordine. Stando a quanto emerso alcuni agenti nella serata di sabato erano intervenuti per una segnalazione riguardante l’imbrattamento del muro di uno stabile in via Finocchiaro Aprile. I poliziotti – in base a quanto ricostruito – avevano poi accertato che i responsabili dell’imnbrattamento si erano spostati all’interno del locale di viale Tunisia, poco distante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

