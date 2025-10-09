Milano perquisito il pm che lavorava con l’ex procuratore Mario Venditti a Pavia
Gli investigatori della guardia di Finanza di Brescia, su delega del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola, hanno perquisito la casa e l’ufficio in procura a Milano del pm Pietro Paolo Mazza, oggi in servizio nel capoluogo lombardo, ma ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario Venditti, indagato per corruzione anche con riferimento alla archiviazione del 2017 del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. In particolare, Mazza – insieme a Venditti – si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante Asm, società che si occupa di rifiuti. Si cercano documenti, file e altro materiale su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso nell’ambito di un nuovo filone d’indagine sull’ inchiesta Clean su una presunta rete di favori che avrebbe coinvolto il magistrato Venditti e alcuni uomini di fiducia della polizia giudiziaria in servizio in procura a Pavia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - perquisito
Inchiesta su procuratore Venditti, perquisito l'ufficio di un pm in procura a Milano
Delitto Garlasco, perquisito l’ufficio del pm di Milano Pietro Paolo Mazza
Inchiesta su ex procuratore Venditti: perquisito pm Milano che lavorò con lui
Spese pazze per auto e cavalli, perquisito Paolo Mazza: è stato pm a Milano - X Vai su X
Non solo gomma piuma, ma anche 10 chili di eroina. È quanto hanno trovato i poliziotti della Squadra mobile di Milano all’interno di un seggiolino per bambini. È successo nelle scorse ore sull’autostrada A1, al casello di Melegnano, dove i detective hanno fer - facebook.com Vai su Facebook
Milano, perquisito il pm che lavorava con l'ex procuratore Mario Venditti a Pavia: i finanzieri alla ricerca di spese per auto di lusso, cene e corse di cavalli - Ora nuovo colpo di scena, con la perquisizione del pm Pietro Paolo Mazza, oggi a Milano, nell'ambito d ... Da msn.com
Inchiesta su procuratore Venditti, perquisito l'ufficio di un pm in procura a Milano - La guardia di finanza sta cercando cercando materiale su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso ... Secondo milanotoday.it