Gli investigatori della guardia di Finanza di Brescia, su delega del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola, hanno perquisito la casa e l’ufficio in procura a Milano del pm Pietro Paolo Mazza, oggi in servizio nel capoluogo lombardo, ma ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario Venditti, indagato per corruzione anche con riferimento alla archiviazione del 2017 del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. In particolare, Mazza – insieme a Venditti – si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante Asm, società che si occupa di rifiuti. Si cercano documenti, file e altro materiale su spese sostenute per ristoranti, corse ai cavalli e auto di lusso nell’ambito di un nuovo filone d’indagine sull’ inchiesta Clean su una presunta rete di favori che avrebbe coinvolto il magistrato Venditti e alcuni uomini di fiducia della polizia giudiziaria in servizio in procura a Pavia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, perquisito il pm che lavorava con l’ex procuratore Mario Venditti a Pavia