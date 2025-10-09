Milano lo sfrattano e si getta dal balcone
All’ingresso di casa c’è l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto. All’interno del palazzo, al sesto piano, Letterio Buonomo, 71 anni, lascia un biglietto con poche parole: «Non ce la faccio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: milano - sfrattano
Sfrattano un anziano, lui si butta dal sesto piano: dramma della solitudine a #Milano. Il gesto estremo avvenuto alla presenza dell’ufficiale giudiziario e del legale del proprietario di casa - X Vai su X
Dramma alle porte di Milano. Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. L'anziano, quando è arrivato l'ufficiale giudiziario, si è lanciato dal balcone. Prima di togli - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Sesto San Giovanni: anziano si getta dal balcone dopo la notifica di sfratto e muore - Questa mattina, 8 ottobre 2025, un anziano è morto dopo essersi buttato dal balcone del suo appartamento situato al sesto piano a Sesto San Giovanni (Milano). Da notizie.it
Dramma a Milano, gli notificano lo sfratto lui si getta dal balcone - Un anziano non ha resistito alla visita dell'ufficiale giudiziario per lo sfratto della casa dove viveva e si gettato dal balcone ... Scrive milano.cityrumors.it