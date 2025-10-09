Milano lo sfrattano e si getta dal balcone

9 ott 2025

All’ingresso di casa c’è l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto. All’interno del palazzo, al sesto piano, Letterio Buonomo, 71 anni, lascia un biglietto con poche parole: «Non ce la faccio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

