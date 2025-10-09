Milan Sità difende Leao | Ha fatto un movimento da vera prima punta

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto esperto di tattica Francesco Sità, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Vibes su Rafael Leao, giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan sit224 difende leao ha fatto un movimento da vera prima punta

© Pianetamilan.it - Milan, Sità difende Leao: “Ha fatto un movimento da vera prima punta”

In questa notizia si parla di: milan - difende

San Siro e il silenzio della Curva Sud, Salvini difende gli ultras ‘normali’: “Il prefetto convochi Milan e Inter”

Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan difende la maglia verde, Martinez a pois

Analisi tattica: come difende il Milan di Allegri

Club di Champions su Leao: il Milan fissa il prezzo per la cessione - La pausa nazionali a mercato finito da’ il tempo di riordinare le idee, prima di entrare in pieno tour de force stagionale. Scrive calciomercato.it

Milan, Allegri: "Sono molto contento della rosa. Leao out domani e a Udine" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Sit224 Difende Leao