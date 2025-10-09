Milan senti Tonali | Ritorno in Italia? Non chiudo la porta è possibile
Il centrocampista ex Milan Sandro Tonali ha parlato anche di un suo possibile ritorno in Serie A e in Italia. Ecco le sue parole a 'Vivo Azzurro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - senti
Milan, senti Pellegatti: “Se l’opportunità Vlahovic non arriva, cosa fai?”
Milan, senti Materazzi: “Leoni? Perfetto per l’Inter”. Ecco perché | VIDEO
Milan, senti Ordine: “Vlahovic? C’è qualche problema. Non credo …”
#Milan, senti il padre di #Gimenez #calciomercato #3ottobre - X Vai su X
#Milan, Fabrizio #Biasin è intervenuto nel suo editoriale rispetto alla situazione di Rafael #Leao. Una nuova chiave tattica per i rossoneri? - facebook.com Vai su Facebook
Tonali apre a Juventus e Milan: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Italia. Gattuso? Ci ha riportato coraggio" - Le parole del centrocampista ex rossonero, attualmente al Newcastle, dal ritiro della Nazionale azzurra, non escludono un ritorno in Italia per il futuro. msn.com scrive
Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A" - A pochi giorni dall'importante sfida contro l'Estonia, il centrocampista dell'Italia Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro non solo per presentare questa ... Scrive milannews.it