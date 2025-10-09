Milan paradosso Origi | guadagna più di Modric e Rabiot! Ma ora l' addio è più vicino

Ultimi dettagli legali per arrivare alla risoluzione contrattuale di uno dei flop più clamorosi della storia recente rossonera. Stipendio da 4 milioni netti, il croato e il francese (al netto dei bonus) prendono di meno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

