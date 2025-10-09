Milan Leao | titolare o primo cambio dalla panchina? L’analisi

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel podcast de 'La Gazzetta dello Sport' 'La Tripletta' si parla del possibile ruolo di Leao nel Milan di Allegri. Ecco il video analisi. Nel podcast de 'La Gazzetta dello Sport' 'La Tripletta' si parla del possibile ruolo di Leao nel Milan di Allegri. Ecco il video analisi da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao titolare o primo cambio dalla panchina l8217analisi

© Pianetamilan.it - Milan, Leao: titolare o primo cambio dalla panchina? L’analisi

In questa notizia si parla di: milan - leao

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan, quali giocatori valorizzerà Allegri? Non solo Leao, c'è un nome a sorpresa...

Milan, Leao titolare contro la Juventus? Cosa filtra sulle sue condizioni - In casa Milan ci si chiede se Rafael Leao potrà partire dal primo minuto nel big match contro la Juventus. Si legge su spaziomilan.it

milan leao titolare primoPer la prima volta Leao ha concorrenza: deve dare di più o perderà il Milan - Nel giorno della sua presentazione Massimiliano Allegri disse che la stella di questo Milan, Rafael Leao, avrebbe potuto fare una grande stagione. Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Leao Titolare Primo