Milan Leao | titolare o primo cambio dalla panchina? L’analisi
Nel podcast de 'La Gazzetta dello Sport' 'La Tripletta' si parla del possibile ruolo di Leao nel Milan di Allegri. Ecco il video analisi. Nel podcast de 'La Gazzetta dello Sport' 'La Tripletta' si parla del possibile ruolo di Leao nel Milan di Allegri. Ecco il video analisi da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - leao
Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Milan, quali giocatori valorizzerà Allegri? Non solo Leao, c'è un nome a sorpresa...
Massimiliano Allegri a muso duro con Rafael Leao dopo Juventus-Milan ? Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico rossonero ha affrontato l'attaccante portoghese nella pancia dello Stadium dopo il pareggio con i bianconeri, davanti a parte della - facebook.com Vai su Facebook
#Milan, #Allegri a muso duro con #Leao dopo la partita con la #Juventus: cosa si sono detti [Gazzetta dello Sport] https://calciomercato.com/liste/milan-allegri-a-muso-duro-con-leao-dopo-la-partita-con-la-juventus-cosa-si-sono-detti/blt3e64b7a081353249… - X Vai su X
Milan, Leao titolare contro la Juventus? Cosa filtra sulle sue condizioni - In casa Milan ci si chiede se Rafael Leao potrà partire dal primo minuto nel big match contro la Juventus. Si legge su spaziomilan.it
Per la prima volta Leao ha concorrenza: deve dare di più o perderà il Milan - Nel giorno della sua presentazione Massimiliano Allegri disse che la stella di questo Milan, Rafael Leao, avrebbe potuto fare una grande stagione. Riporta milannews.it