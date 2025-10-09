Milan | Leao sotto esame Bernardo Silva obiettivo rossonero? Intanto parla Infantino
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, giovedì 09 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio dopo Juve-Milan. Rafa a un bivio: se non svolta, sta fuori Il rapporto tra Leao e Allegri è un filo sottile su cui cammina la stagione del Milan. Allegri in spogliatoio dopo la partita di Torino con la Juve ha attaccato Leao - facebook.com Vai su Facebook
#Milan, #Allegri a muso duro con #Leao dopo la partita con la #Juventus: cosa si sono detti [Gazzetta dello Sport] https://calciomercato.com/liste/milan-allegri-a-muso-duro-con-leao-dopo-la-partita-con-la-juventus-cosa-si-sono-detti/blt3e64b7a081353249… - X Vai su X
Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - Dopo la prestazione deludente del portoghese contro la Juventus, c'è stato un confronto piuttosto vivace nello spogliatoio dello S ... Da sport.sky.it
Milan, prestazione di Leao sottotono: l’ex difensore si schiera dalla sua parte - L'ex rossonero si schiera dalla parte dell'attaccante finito nel mirino delle critiche dei tifosi: i dettagli. Scrive spaziomilan.it