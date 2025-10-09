Milan | Leao sotto esame Bernardo Silva obiettivo rossonero? Intanto parla Infantino

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, giovedì 09 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao sotto esame bernardo silva obiettivo rossonero intanto parla infantino

© Pianetamilan.it - Milan: Leao sotto esame. Bernardo Silva obiettivo rossonero? Intanto parla Infantino

In questa notizia si parla di: milan - leao

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan, quali giocatori valorizzerà Allegri? Non solo Leao, c'è un nome a sorpresa...

milan leao sotto esameTerapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - Dopo la prestazione deludente del portoghese contro la Juventus, c'è stato un confronto piuttosto vivace nello spogliatoio dello S ... Da sport.sky.it

Milan, prestazione di Leao sottotono: l’ex difensore si schiera dalla sua parte - L'ex rossonero si schiera dalla parte dell'attaccante finito nel mirino delle critiche dei tifosi: i dettagli. Scrive spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Leao Sotto Esame