Milan International Building Alliance 4 fiere per l' edilizia

Milano, 9 ott. (askanews) - L'evoluzione del mondo del costruito verso una crescente sostenibilità ambientale, maggiore efficienza energetica e qualità degli ambienti è oggi al centro delle politiche europee: il recepimento della Direttiva EPBD IV (la cosiddetta "Case Green"), insieme alla Renovation Wave, la strategia europea volta a promuovere la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli edifici, rappresentano le basi per un cambiamento strutturale del comparto e i prossimi anni saranno cruciali per il rilancio e la trasformazione del patrimonio edilizio non solo in Italia, ma in tutta Europa.

milan international building alliance 4 fiere per l edilizia

