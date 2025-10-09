Milano, 9 ott. (askanews) - L'evoluzione del mondo del costruito verso una crescente sostenibilità ambientale, maggiore efficienza energetica e qualità degli ambienti è oggi al centro delle politiche europee: il recepimento della Direttiva EPBD IV (la cosiddetta "Case Green"), insieme alla Renovation Wave, la strategia europea volta a promuovere la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli edifici, rappresentano le basi per un cambiamento strutturale del comparto e i prossimi anni saranno cruciali per il rilancio e la trasformazione del patrimonio edilizio non solo in Italia, ma in tutta Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Milan International Building Alliance, 4 fiere per l'edilizia