Milan il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale
(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal Ministro della giustizia Carlo Nordio e in considerazione del parere favorevole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, "ha deliberato di proporre al Presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: milan - consiglio
Cafu non ha dubbi: «Con Lookman l’Inter può piazzare un colpo da scudetto! Napoli competitivo su tutti i fronti, ho un consiglio per il Milan»
Galliani torna al Milan? Il possibile ruolo e il consiglio di Ibrahimovic
Nel Milan chi comanda veramente? Nemmeno i disastri dell’ultima stagione hanno portato consiglio (Tuttosport)
Milano chiama: è arrivato il sì alla vendita del Meazza dal Consiglio comunale meneghino Napoli come risponde? Cosa ne sarà del Maradona? Il sindaco Gaetano Manfredi non si fa cogliere impreparato. Così, nello scenario del Centro direzionale dove ha pr - facebook.com Vai su Facebook
La notte porta consiglio. È proprio il caso di dirlo oggi che #Milano si è svegliata con il Sì alla vendita di #SanSiro a #Inter e #Milan, dopo una seduta del Consiglio Comunale terminata quasi alle 4 di notte. Ne parliamo con @MarcoBellinazzo del @sole24ore - X Vai su X
Milan, il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale - (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata d ... Segnala pianetagenoa1893.net
La proposta del Consiglio dei Ministri: "Cittadinanza italiana a Gerry Cardinale" - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana per meriti speciali a Gerry. Si legge su tuttomercatoweb.com