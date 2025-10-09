Milan il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal Ministro della giustizia Carlo Nordio e in considerazione del parere favorevole del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, "ha deliberato di proporre al Presidente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milan - consiglio

Cafu non ha dubbi: «Con Lookman l’Inter può piazzare un colpo da scudetto! Napoli competitivo su tutti i fronti, ho un consiglio per il Milan»

Galliani torna al Milan? Il possibile ruolo e il consiglio di Ibrahimovic

Nel Milan chi comanda veramente? Nemmeno i disastri dell’ultima stagione hanno portato consiglio (Tuttosport)

milan consiglio ministri proponeMilan, il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale - (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata d ... Segnala pianetagenoa1893.net

milan consiglio ministri proponeLa proposta del Consiglio dei Ministri: "Cittadinanza italiana a Gerry Cardinale" - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana per meriti speciali a Gerry. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Consiglio Ministri Propone