Milan i ringraziamenti di Cardinale al Consiglio dei Ministri

Come riferito in precedenza, il patron del Milan Gerry Cardinale sarà considerato ufficialmente cittadino italiano: le sue parole.

Un sincero ringraziamento alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per per la calorosa accoglienza e la preziosa collaborazione. Un incontro speciale tra #cultura, #innovazione e #dialogo, per valorizzare insieme il patrimonio universale del #Duo - X Vai su X

La Lega Calcio Serie A "accoglie con soddisfazione la decisione odierna della Uefa di concedere l'autorizzazione alla disputa della partita Milan-Como in Australia. Desideriamo ringraziare la Uefa per aver riconosciuto l'eccezionalità dell'iniziativa e aver va - facebook.com Vai su Facebook

