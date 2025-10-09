milan futuro domnitei firma il primo contratto da professionista

Non sono anni facili per il settore giovanile rossonero, ma è delle ultime ore una notizia che può far sorridere tutto l’ambiente: Francesco Domnitei ha messo la firma sul suo primo, atteso, contratto da professionista. Quello tra l’attaccante classe 2007 e il Milan è un rapporto profondo, avendo, lui, effettuato l’intera trafila delle giovanili con indosso la maglia del Diavolo, e che un giorno ci si augura culmini con l’esordio del ragazzo sul prato di San Siro. Dal canto del club, questa mossa sottolinea ancora una volta la volontà di valorizzare i talenti, con l’auspicio di costruire in casa i campioni di domani. 🔗 Leggi su Milanzone.it

