Milan Futuro Domnitei firma il primo contratto da professionista
Non sono anni facili per il settore giovanile rossonero, ma è delle ultime ore una notizia che può far sorridere tutto l’ambiente: Francesco Domnitei ha messo la firma sul suo primo, atteso, contratto da professionista. Quello tra l’attaccante classe 2007 e il Milan è un rapporto profondo, avendo, lui, effettuato l’intera trafila delle giovanili con indosso la maglia del Diavolo, e che un giorno ci si augura culmini con l’esordio del ragazzo sul prato di San Siro. Dal canto del club, questa mossa sottolinea ancora una volta la volontà di valorizzare i talenti, con l’auspicio di costruire in casa i campioni di domani. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: milan - futuro
Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”
Da Milanello, sedute pomeridiane e test contro Milan Futuro: il programma
Stankovic in bilico. Da Inter e Brugge dipende anche il futuro del… Milan! – TS
Si è parlato negli ultimi giorni di un possibile interessamento del Milan per Bernardo Silva: a me non risultano esserci delle trattative in corso, ma che ci sia stato un pourparler con il suo entourage sì, per capire quali sono le sue intenzioni per il futuro @86_lon - X Vai su X
Alla sesta giornata del campionato di Serie D è arrivata la prima sconfitta per il Milan Futuro di Massimo Oddo l match contro Virtus Ciserano Bergamo si è chiuso sull’1-0, rete di Viscardi dopo il rigore parato da Torriani Il racconto #calcio #milan #Mila - facebook.com Vai su Facebook
Progetto Milan Futuro, Francesco Domni?ei firma il suo primo contratto da professionista - Un altro giovane rossonero firma il suo primo contratto da professionista con il Milan. Come scrive milannews.it
Milan Futuro, primo contratto da professionista per Francesco Domnitei - rumeno del Milan, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero. Scrive tuttomercatoweb.com