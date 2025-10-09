Milan Femminile Koivisto | La gara con la Roma? Dobbiamo lavorare sodo

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore del Milan Femminile, Emma Koivisto, ha annunciato recentemente la gravidanza della compagna: le sue parole a MilanTV. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile koivisto la gara con la roma dobbiamo lavorare sodo

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Koivisto: “La gara con la Roma? Dobbiamo lavorare sodo”

In questa notizia si parla di: milan - femminile

Milan Femminile: si riparte! Sabato triangolare con Norimberga e Zurigo

Milan Femminile: Anna Longobardi va via in prestito. Il comunicato

Serie A Women, ecco il calendario del Milan Femminile: si apre con …

milan femminile koivisto garaMilan Femminile, Koivisto: “La gara con la Roma? Dobbiamo lavorare sodo” - Il difensore del Milan Femminile, Emma Koivisto, ha annunciato recentemente la gravidanza della compagna: le sue parole a MilanTV ... msn.com scrive

milan femminile koivisto garaGenoa Milan Femminile 1-2: le ragazze di Bakker trionfano al fotofinish grazie alla rete di Koivisto - 2: successo in rimonta per le ragazze di Bakker che vincono all’esordio grazie alla rete decisiva di Koivisto La stagione 2025- Da milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Femminile Koivisto Gara