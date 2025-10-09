Milan De Winter svela il retroscena di mercato | Ho rifiutato un’offerta milionaria dal Medio Oriente Quando chiama il Milan non puoi dire di no
A volte le scelte che segnano una carriera si prendono in un lampo. È stato così per Koni De Winter, uno dei volti nuovi del Milan di Massimiliano Allegri, che ha deciso di raccontare in prima persona i retroscena del suo trasferimento estivo. In un’intervista concessa a @nieuwsbladsport, il difensore belga ha spiegato come la decisione di accettare l’offerta rossonera sia arrivata con la rapidità dell’istinto, spinta da un fattore semplice ma decisivo: “ Quando arriva la chiamata del Milan, non esiti. La decisione è stata immediata.” Una frase che riassume l’attrazione che il club rossonero continua a esercitare a livello internazionale, ma che nasconde anche un dettaglio sorprendente: De Winter ha detto no a una proposta milionaria proveniente dal Medio Oriente, preferendo la tradizione, la crescita sportiva e la possibilità di lavorare di nuovo con un tecnico che lo conosce bene. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: milan - winter
