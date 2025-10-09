Milan De Winter dice tutto Arriva Bernardo Silva? Leao | ecco cosa vuole Allegri E Osimhen …
Milan, ancora il caso Leao e Allegri. Le parole di De Winter, le voci di mercato e i retroscena. Ecco le top news del 9 ottobre 2025 di Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - winter
De Winter al Milan, accordo raggiunto con il Genoa e con il calciatore: le cifre e le tempistiche, a breve visite mediche e firma
Con Thiaw al Newcastle, il Milan sfida l'Inter per De Winter: i dettagli
Calciomercato Milan, sondato De Winter: piace all’Inter, ma Allegri …
De Winter: "Milan perfetto per me, penso che 20 milioni siano un buon prezzo. Poco spazio? Devo essere umile. E Modric..." ? - X Vai su X
Tomori viaggia verso la titolarità, secondo La Gazzetta dello Sport: De Winter, preallertato, dovrebbe partire dalla panchina Buone notizie, dunque, per Max Allegri in vista del big match di stasera #Milan #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
Milan, De Winter dice tutto. Arriva Bernardo Silva? Leao: ecco cosa vuole Allegri. E Osimhen - Le parole di De Winter, le voci di mercato e i retroscena. Scrive msn.com
De Winter, per il Milan rifiutata una ricca offerta: “Erano un sacco di soldi…” - Koni De Winter ha raccontato dei retroscena inerenti il suo trasferimento al Milan nell'ultimo mercato estivo. Come scrive milanlive.it