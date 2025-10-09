Milan-Como in Australia Adani attacca | E il rispetto per la gente dov’è?
(Adnkronos) – Milan-Como si giocherà in Australia e a molti la decisione della Serie A, che ricevuto l'ok definitivo dalla Uefa, non va proprio giù. Tra questi c'è Lele Adani, ex difensore oggi opinionista tv. Sul proprio profilo Instagram Adani ha commentato con parole dure quella che giudica come "una mancanza di rispetto verso la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: milan - como
Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como
Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
Infantino: "Milan-Como in Australia? Situazione da regolamentare". Poi il commento su Italia-Israele - X Vai su X
Milan-Como in Australia, ma non solo: si giocherà un match anche negli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Como a Perth. Adani: "La più grave mancanza di rispetto verso la più importante componente del calcio, la gente" - Lele Adani, tramite i suoi profili social, ha parlato così di Milan- milannews.it scrive
Milan-Como a Perth, Adani: “Mancanza di rispetto grande e grave per la gente” - Il parere dell'ex calciatore nerazzurro rispetto alla decisione della Lega Serie A di giocare in Australia la gara Milan- Secondo msn.com