Milan-Como in Australia Adani attacca | E il rispetto per la gente dov’è?

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Milan-Como si giocherà in Australia e a molti la decisione della Serie A, che ricevuto l'ok definitivo dalla Uefa, non va proprio giù. Tra questi c'è Lele Adani, ex difensore oggi opinionista tv. Sul proprio profilo Instagram Adani ha commentato con parole dure quella che giudica come "una mancanza di rispetto verso la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

milan como australia adaniMilan-Como a Perth. Adani: "La più grave mancanza di rispetto verso la più importante componente del calcio, la gente" - Lele Adani, tramite i suoi profili social, ha parlato così di Milan- milannews.it scrive

milan como australia adaniMilan-Como a Perth, Adani: “Mancanza di rispetto grande e grave per la gente” - Il parere dell'ex calciatore nerazzurro rispetto alla decisione della Lega Serie A di giocare in Australia la gara Milan- Secondo msn.com

