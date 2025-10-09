Milan-Como Ambrosini | Mi sarebbero girate le scatole come girano a Rabiot

Adrien Rabiot si è espresso a sfavore di Milan-Como a Perth. Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, è d'accordo con lui, come ha detto a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Como, Ambrosini: “Mi sarebbero girate le scatole come girano a Rabiot”

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

#Milan-#Como si gioca a Perth: calcio e canguri, troppi canguri ? Il commento del direttore Ivan Zazzaroni - X Vai su X

Milan-Como in Australia, ma non solo: si giocherà un match anche negli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook

Ambrosini si racconta: «Juve Milan? Se conti le occasioni da gol ne ha create più il Milan. Leao? È il grande interrogativo di questo momento. Su Modric dico questo…» - » Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e oggi opinionista DAZN, ha analizz ... Da calcionews24.com

Ambrosini: "Con questo spirito il Milan può lottare fino alla fine per lo scudetto. Leao? È il grande interrogativo del momento" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista di DAZN, ha parlato del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri, e ... Riporta milannews.it