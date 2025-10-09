Milan-Como a Perth Zazzaroni | Se si perde la domenica successiva poi …
La notizia della partita tra Milan e Como a Perth continua a fare discutere: ecco il chiaro parere del giornalista Ivan Zazzaroni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - como
Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como
Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
#Milan-#Como si gioca a Perth: calcio e canguri, troppi canguri ? Il commento del direttore Ivan Zazzaroni - X Vai su X
Milan-Como in Australia, ma non solo: si giocherà un match anche negli Stati Uniti - facebook.com Vai su Facebook
Zazzaroni: “Milan-Como a Perth? Se entrambe perdessero il match successivo spero che…” - Una decisione che fa discutere ma che rappresenta anche un'opportunità per il calcio italiano. Da msn.com
Milan-Como a Perth. Zazzaroni polemico: "Calcio e canguri, troppi canguri" - Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla decisione di far giocare Milan- Come scrive milannews.it