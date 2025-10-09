Milan Como a Perth scende in campo l’AIC | I giocatori sono liberi di esprimersi vanno conciliate queste due esigenze

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan Como a Perth: dopo la polemica tra Rabiot e De Siervo è scesa in campo l’AIC che si è schierata dalla parte del francese ex Juve e non solo. Entra in scena anche l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) nel dibattito infuocato seguito alle dichiarazioni di Adrien Rabiot sulla partita di Serie A tra Milan e Como, in programma a Perth, Australia. Dopo le parole del centrocampista rossonero ed ex Juve, che aveva definito “folle” l’iniziativa, e la dura replica dell’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che lo aveva invitato a rispettare il suo lauto stipendio, il sindacato ha preso una posizione netta a difesa del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

milan como a perth scende in campo l8217aic i giocatori sono liberi di esprimersi vanno conciliate queste due esigenze

© Juventusnews24.com - Milan Como a Perth, scende in campo l’AIC: «I giocatori sono liberi di esprimersi, vanno conciliate queste due esigenze»

In questa notizia si parla di: milan - como

Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como

Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”

Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione

milan como perth scendeAssociazione Consumatori Codici: “Inaccettabile lo spostamento di Milan-Como in Australia, grave danno per i tifosi” - Como di Serie A in Australia, scende in campo anche l'Associazione Consumatori Codici che esprime ferma contrarietà alla scelta di programmare ... Da milannews.it

milan como perth scendeAltri veleni per Milan-Como a Perth. Tuttosport: "De Siervo-Rabiot scontro aperto" - Como a Perth farà discutere da qui fino a quando non ci sarà il triplice fischio da parte dell'arbitro che verrà assegnato a ... Scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Como Perth Scende