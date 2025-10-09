Milan Como a Perth: dopo la polemica tra Rabiot e De Siervo è scesa in campo l’AIC che si è schierata dalla parte del francese ex Juve e non solo. Entra in scena anche l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) nel dibattito infuocato seguito alle dichiarazioni di Adrien Rabiot sulla partita di Serie A tra Milan e Como, in programma a Perth, Australia. Dopo le parole del centrocampista rossonero ed ex Juve, che aveva definito “folle” l’iniziativa, e la dura replica dell’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che lo aveva invitato a rispettare il suo lauto stipendio, il sindacato ha preso una posizione netta a difesa del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Milan Como a Perth, scende in campo l'AIC: «I giocatori sono liberi di esprimersi, vanno conciliate queste due esigenze»