Milan-Como a Perth Infantino | Proposta della Lega Italiana però va regolato
Gianni Infantino Presidente della Fédération Internationale de Football Association, ha parlato anche della partita tra Milan e Como a Perth. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Morata non si presenta all’allenamento col Galatasaray: vuole solo il Como
Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”
Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata al Como. La situazione
