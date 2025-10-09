Milan cittadinanza italiana a Cardinale per meriti sportivi

2025-10-08 22:08:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Un riconoscimento importante per il proprietario del club rossonero e fondatore di RedBird È arrivato il via libera da parte del Consiglio dei ministri per attivare la procedura che concederá la cittadinanza italiana “per meriti speciali” al proprietario del Milan Gerry Cardinale, finanziere americano fondatore del fondo RedBird. La proposta è arrivata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, col parere favorevole del ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Justcalcio.com