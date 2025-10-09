Milan Cardinale riceverà la cittadinanza italiana per meriti speciali

. Premiato l’impegno del finanziere americano nel nostro Paese Un riconoscimento prestigioso, che va oltre il calcio. Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore del fondo RedBird, riceverà la cittadinanza italiana “per meriti speciali”. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, Matteo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Cardinale riceverà la cittadinanza italiana per meriti speciali

