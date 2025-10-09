Miguel Angel Russo morto l’allenatore del Boca Juniors | Malato da tempo lascia un segno indelebile

Il mondo del calcio argentino piange la scomparsa di Miguel Angel Russo, storico allenatore del Boca Juniors, morto nella notte italiana tra l’8 e il 9 ottobre all’età di 69 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dallo stesso club con una nota ufficiale intrisa di dolore e rispetto per una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia della società. Leggi anche: Inter, gravissimo lutto per Javier Zanetti: il cordoglio della società Russo, che negli ultimi giorni era ricoverato in prognosi riservata, non era presente in panchina durante l’ultima gara del Boca, vinta con un netto 5-0 contro il Newell’s, a causa di un quadro clinico definito da fonti vicine al club come “molto complesso”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Miguel Angel Russo, morto l’allenatore del Boca Juniors: “Malato da tempo, lascia un segno indelebile”

