Miguel Ángel Russo era il maestro del low profile ossessionato dai dettagli La Nacion

Miguel Ángel Russo era il maestro del low profile ossessionato dai dettagli

Miguel Ángel Russo, “ il rappresentante del basso profilo “: così gli argentini de La Nacion titolano un pezzo dedicato all’ allenatore del Boca Juniors, scomparso ieri sera all’età di 69 anni dopo una lunga lotta contro un cancro alla prostata. È morto Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors. La Nacion  continua: Era stato ricoverato qualche settimana fa, ma non si era mai allontanato dal calcio. Non voleva farlo, non poteva nemmeno pensarci. Continuare a stare dentro quel mondo è finito per diventare il suo motore esistenziale. Con più di mille partite allenate, 16 club, 8 Paesi in oltre 30 anni di carriera, Russo ha lasciato un’eredità nel mondo del calcio che sarà indelebile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

