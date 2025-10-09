Miguel Ángel Russo era il maestro del low profile ossessionato dai dettagli La Nacion
Miguel Ángel Russo, “ il rappresentante del basso profilo “: così gli argentini de La Nacion titolano un pezzo dedicato all’ allenatore del Boca Juniors, scomparso ieri sera all’età di 69 anni dopo una lunga lotta contro un cancro alla prostata. È morto Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors. La Nacion continua: Era stato ricoverato qualche settimana fa, ma non si era mai allontanato dal calcio. Non voleva farlo, non poteva nemmeno pensarci. Continuare a stare dentro quel mondo è finito per diventare il suo motore esistenziale. Con più di mille partite allenate, 16 club, 8 Paesi in oltre 30 anni di carriera, Russo ha lasciato un’eredità nel mondo del calcio che sarà indelebile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: miguel - ngel
Morto Miguel Angel Russo, Boca in lutto: "Lascia un segno indelebile". Anche Paredes omaggia il tecnico - facebook.com Vai su Facebook
Miguel Ángel Russo era il maestro del low profile, ossessionato dai dettagli (La Nacion) - Miguel Ángel Russo, allenatore del Boca Juniors, è scomparso ieri sera all'età di 69 anni dopo una lunga lotta contro un cancro alla prostata. Come scrive ilnapolista.it
Morto Miguel Angel Russo, allenatore Boca Juniors/ Nel 2007 vinse la Copa Libertadores (oggi 9 ottobre 2025) - Morto Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors: era tornato agli Xeneizes con cui aveva già vinto la Copa Libertadores nel 2007. Si legge su ilsussidiario.net