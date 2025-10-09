Migranti 64 prelevati dalla Guardia costiera

Due motovedette della Guardia Costiera, la notte scorsa, hanno prelevato 64 persone, rintracciate sull'isola di Lampione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Due motovedette della Guardia Costiera, la notte scorsa, hanno soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull'isola di Lampione

migranti 64 prelevati guardiaSalvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull'isola di Lampione - Nella notte, la Guardia Costiera ha soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull'isola di ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

