Migliorare servizi e accoglienza anche all' ufficio postale di Ravanusa | arriva il punto mobile

Adesso tocca anche all'ufficio postale di Ravanusa: da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Lo rende noto Poste Italiane. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it