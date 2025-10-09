Migliorare servizi e accoglienza anche all' ufficio postale di Ravanusa | arriva il punto mobile
Adesso tocca anche all'ufficio postale di Ravanusa: da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Lo rende noto Poste Italiane. La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: migliorare - servizi
Alla Casa della salute una riorganizzazione per migliorare efficienza e valorizzare i servizi
Soldi per rafforzare i servizi e migliorare l'accoglienza: "pioggia" di soldi per Lampedusa, Porto Empedocle e Siculiana
Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità a Baronissi, la sindaca: "Migliorare i futuri servizi"
Aiutaci a migliorare la Biblioteca! La tua opinione è fondamentale per migliorare i nostri servizi! Compila il questionario di gradimento che trovi in Biblioteca o scaricalo a questo link: https://vigonza-api.municipiumapp.it/s3/7850/allegati/questionario-servizi-bi - facebook.com Vai su Facebook
[ ] ISCRIVITI A #MyCamera per rimanere aggiornato sui servizi e sulle iniziative della tua Camera di Commercio Collegati subito: https://unioncamere.my.site.com/cciaaRivierediLiguria/s/reg - X Vai su X
Chiude per lavori di ammodernamento l’ufficio postale di Arcisare - La riapertura è prevista entro la prima settimana di dicembre ... Scrive varesenews.it
Sutera. Al via i lavori di trasformazione dell’ufficio postale con il progetto Polis - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sutera dal 7 ottobre sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Riporta ilfattonisseno.it