Migliaia di bidoncini della raccolta differenziata spostati dal Vomero e nascosti ai Camaldoli | era tutto illegale

9 ott 2025

Scoperta una gestione abusiva dei bidoni dei rifiuti consegnati da Asìa ai condominii del Vomero e dell'Arenella. Circa mille contenitori ritrovati nascosti in un terreno ai Camaldoli. Venivano prelevati sporchi la mattina e restituiti puliti la sera: sequestri e denunce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

