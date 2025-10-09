Microsoft Store USA specifica che i videogiochi acquistati sono solo licenze

Microsoft ha deciso di rendere esplicito ciò che, fino a oggi, restava nascosto nei termini di servizio: quando si acquista un videogioco digitale, non se ne diventa realmente proprietari, ma si ottiene soltanto una licenza d’uso. Il Microsoft Store USA ha infatti introdotto una nuova dicitura che recita: “Qualsiasi prodotto digitale acquistato è una licenza.” Il messaggio è apparso per la prima volta nella pagina di Silent Hill F, attirando subito l’attenzione della comunità videoludica. Questo chiarimento nasce da una legge approvata in California nel 2024, che impone ai negozi digitali di specificare in modo esplicito che il contenuto venduto è concesso in licenza e non realmente acquistato. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Microsoft Store USA specifica che i videogiochi acquistati sono solo licenze

