Microsoft Store USA specifica che i videogiochi acquistati sono solo licenze

Game-experience.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Microsoft ha deciso di rendere esplicito ciò che, fino a oggi, restava nascosto nei termini di servizio: quando si acquista un videogioco digitale, non se ne diventa realmente proprietari, ma si ottiene soltanto una licenza d’uso. Il Microsoft Store USA ha infatti introdotto una nuova dicitura che recita: “Qualsiasi prodotto digitale acquistato è una licenza.” Il messaggio è apparso per la prima volta nella pagina di Silent Hill F, attirando subito l’attenzione della comunità videoludica. Questo chiarimento nasce da una legge approvata in California nel 2024, che impone ai negozi digitali di specificare in modo esplicito che il contenuto venduto è concesso in licenza e non realmente acquistato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

microsoft store usa specifica che i videogiochi acquistati sono solo licenze

© Game-experience.it - Microsoft Store USA specifica che i videogiochi acquistati sono solo licenze

In questa notizia si parla di: microsoft - store

Il Microsoft Store USA sta iniziando a specificare che i videogiochi acquistati sono solo licenze - Il Microsoft Store americano ha iniziato a mostrare chiaramente il fatto che gli acquisti sono solo licenze e che non si possiede niente. Scrive multiplayer.it

Microsoft, in vendita (USA) la nuova tastiera con scanner di impronte - La Microsoft Modern Keyboard è in vendita da pochissime ore, anche se per ora la sua disponibilità è limitata agli Stati Uniti. Riporta hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Microsoft Store Usa Specifica