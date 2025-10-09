Michelle Hunziker | Sul set sempre e solo i tacchi alti Con un' unica eccezione…
Per celebrare la sua collaborazione con lo shoe maker tedesco Marco Tozzi, la conduttrice svela cosa racchiude la sua scarpiera e di quali modelli non può proprio fare a meno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
