Michele Placido torna su Rai 1 con una nuova miniserie | riprese iniziate
News tv. Michele Placido torna su Rai 1 con una nuova miniserie: di che si tratta – C’è un ritorno importante dietro la macchina da presa di Rai Fiction. Dopo anni di successi come attore e regista, Michele Placido è pronto a firmare un nuovo progetto che unisce cinema, memoria e impegno civile. Le riprese sono iniziate lo scorso 29 settembre e lo vedono di nuovo in Sicilia, tra le terre bruciate dal sole e dalla mafia, dove si è consumata una delle pagine più dolorose della storia giudiziaria italiana. . La miniserie, intitolata “Il giudice e i suoi assassini”, porterà sul piccolo schermo la vita di Rosario Livatino, il giovane magistrato di Agrigento che negli anni ’80 sfidò a viso aperto il sistema mafioso, pagando con la vita il suo coraggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: michele - placido
"Eterno visionario": proiezione in piazza del film di Michele Placido per gli 80 anni di Matteo Collura
Addio Pippo Baudo, Michele Placido alla camera ardente: Amava molto la Rai, parlava sempre di futuro – Il video
Pippo Baudo, video interviste Valeria Marini, Michele Placido, Fiordaliso, Maurizio Mattioli, camera ardente
Placido alla regia di "Il giudice e i suoi assassini": la fiction su Rosario Livatino Un grande ritorno. Stavolta alla regia, per la prima volta per una fiction Rai. Michele Placido è in Sicilia per raccontare la storia di Rosario Livatino: nella miniserie televisiva "Il giudi - facebook.com Vai su Facebook
Michele Placido ricorda il compagno di scena e l'amico Remo Girone: «Aveva una capacità attoriale straordinaria» - X Vai su X
Michele Placido torna su Rai1: arriva la nuova miniserie - Michele Placido è tra gli attori più conosciuti del panorama italiano. Lo riporta msn.com
Il giudice e i suoi assassini, si gira la fiction Rai di Michele Placido - Sono iniziate da poco più di una settimana in Sicilia le riprese della miniserie televisiva per Rai 1 Il giudice e i suoi assassini la prima regia di una ... Come scrive ciakmagazine.it