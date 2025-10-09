Michele Placido torna su Rai 1 con una nuova miniserie | riprese iniziate

News tv. Michele Placido torna su Rai 1 con una nuova miniserie: di che si tratta – C’è un ritorno importante dietro la macchina da presa di Rai Fiction. Dopo anni di successi come attore e regista, Michele Placido è pronto a firmare un nuovo progetto che unisce cinema, memoria e impegno civile. Le riprese sono iniziate lo scorso 29 settembre e lo vedono di nuovo in Sicilia, tra le terre bruciate dal sole e dalla mafia, dove si è consumata una delle pagine più dolorose della storia giudiziaria italiana. . La miniserie, intitolata “Il giudice e i suoi assassini”, porterà sul piccolo schermo la vita di Rosario Livatino, il giovane magistrato di Agrigento che negli anni ’80 sfidò a viso aperto il sistema mafioso, pagando con la vita il suo coraggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

