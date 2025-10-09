Micaela Coletti sopravvissuta al disastro del Vajont | Travolta dal fango persi quasi tutta la mia famiglia

Micaela Coletti, presidente del Comitato sopravvissuti Vajont, racconta a Fanpage.it l'evento che ha sconvolto per sempre la sua vita. La sera del 9 ottobre 1963, quando aveva soltanto 12 anni, una gigantesca frana precipitò nel bacino artificiale della diga del Vajont e distrusse Longarone e i comuni limitrofi. "Sentii un rumore, un tuono fortissimo. Mia nonna disse: 'Sta arrivando il temporale'. Sono state le sue ultime parole". 🔗 Leggi su Fanpage.it