Miasmi ovunque | le vie del centro come un vespasiano

Monzatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cattivo odore, secondo quanto riferiscono passanti e commercianti, sarebbe sempre presente. E attraversare le vie del centro sarebbe un po' come passeggiare in un grande vespasiano a cielo aperto.Succede a Monza, dove lungo le vie del centro storico e perfino in prossimità delle vetrine delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: miasmi - centro

Centro di compostaggio. I miasmi non danno tregua. Amga pungola i gestori - Risposte dai gestori del centro per la produzione di bio metano di via Novara dopo l’intensificarsi dei miasmi che, prodotti dallo stesso impianto, hanno interessato tutta la zona? Secondo ilgiorno.it

Miasmi tra Foce e Albaro, l’odore si sposta in centro. Il Municipio: “Insopportabile, vogliamo risposte” - I miasmi che da giorni ormai assediano la Foce e Albaro non accennano a diminuire, spostandosi anzi – complice il vento – verso il centro città. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Miasmi Vie Centro Vespasiano