Miasmi nell’aria di Pontenuovo disagio quotidiano e soluzione ancora lontana L’assessore incontra i residenti della frazione magentina

Magenta (Milano), 9 ottobre 2025 – È un problema che continua da anni e che, nelle ultime settimane, si è fatto ancora più pressante. Riguarda i forti odori che avvolgono, soprattutto in alcuni orari e in alcuni punti, la frazione magentina di Pontenuovo. Numerose segnalazioni sono arrivate all’assessorato all’Ambiente ed Ecologia, guidato da Simone Gelli, che ha avviato un percorso di analisi e confronto, coinvolgendo gli enti competenti e promuovendo un incontro pubblico con la cittadinanza fissato per oggi alle 21 presso la sede del comitato di Pontenuovo in via padre Rossi. “Ci confronteremo direttamente con i residenti – spiega l’assessore Gelli – per raccogliere ulteriori informazioni sui miasmi che stanno interessando una parte di Pontenuovo, ma anche per illustrare con la massima trasparenza le azioni che il nostro assessorato ha già intrapreso”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

