Mia moglie vuole togliersi la vita | la polizia interviene e la salva in autostrada
Una drammatica telefonata quella arrivata alle 4 del mattino di domenica scorsa alla centrale della polizia stradale di Genova: all'altro capo della cornetta c'era un uomo molto preoccupato per la moglie. Secondo il suo racconto la donna, in preda a una profonda crisi, si era messa al volante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
