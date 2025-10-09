Nella docuserie Netflix che porta il suo nome, Victoria Beckham – come ha fatto qualche volta in passato – torna a parlare dei disturbi del comportamento alimentare di cui ha sofferto: “Quando il mio primo figlio aveva 6 mesi mi pesarono in diretta tv”, ha detto l’ex Spice Girl parlando del primogenito Brooklyn e di un programma tv nel quale le chiedevano ridacchiando se avesse perso i chili della gravidanza. E ancora, Victoria ha parlato dei commenti che riceveva in quel periodo: “Cose come ‘Sali su quella bilancia’, ‘Hai perso peso?’. Noi ridiamo e scherziamo quando siamo in televisione, ma ero davvero, davvero giovane e cose come questa fanno male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno pesata su una bilancia in diretta tv, a sei mesi dal parto del mio primo figlio. Sono cose che fanno molto male”: le parole di Victoria Beckham sui disturbi alimentari e la riflessione di David