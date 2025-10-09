Non solo Carlos Alcaraz: anche Jannik Sinner potrebbe entrare nel tabellone di 32 tennisti che parteciperanno al “ Million Dollar 1 Point Slam “, l’esibizione organizzata dagli Australian Open per l’edizione 2026 che si svolgerà nella settimana prima del torneo. Ad annunciarlo è stato Craig Tiley, direttore della competizione, che ha dichiarato: “ Abbiamo ricevuto una chiamata da Jannik Sinner, ma anche da Venus Williams e altri tennisti professionisti davvero entusiasti e impazienti di iscriversi” ha spiegato il direttore degli Australian Open al podcast The Tennis. “Saranno gli uomini e le donne con il ranking più alto ad avere accesso” ha proseguito Tiley che ha poi parlato dei dettagli del nuovo torneo d’esibizione: “Con un tabellone da 32 partecipanti, sarà uno show di un’ora e mezza o due ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha chiamato Sinner”: la rivelazione del direttore degli Australian Open dopo l’annuncio del nuovo format di esibizione