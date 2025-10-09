Un passato difficilissimo segnato da bullismo, malattia (il linfoma di Hodgkin a soli 23 anni, ndr) e ancora oggi lo studio e la conoscenza di sé è in corso. BigMama è stata ospite nel salotto di Luca Casadei per una intervista al podcast One More Time. “Quando ero bambina, mi sentivo molto sola, – ha detto la cantante – perché non parlavo a nessuno dei miei problemi. La mia infanzia è stata segnata da bullismo che veniva da ogni parte. Grandi, piccoli, c ‘è una parola che è nel mio cervello. C’è una di quelle parole che mi ferisce la parola ‘chiattona’ e io l’ho sentita così tante volte, tipo tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mi chiamavano chiattona e mi ferivano. Dipendo ancora troppo dai commenti degli altri. Vorrei piacere a tutti e questo mi fa male": il racconto di Big Mama