Dall’urgenza del disco al rito del palco. La verità sta sotto le luci, dietro la maschera che si fa voce. Dopo il successo dell’album Viscerale (Columbia Records Sony Music Italia), Mezzosangue torna finalmente dal vivo con un tour potente, emotivo, necessario: l’ “Viscerale Tour”, undici appuntamenti nei principali club italiani, per un viaggio che si preannuncia intenso e catartico. Il ritorno sul palco: un rito condiviso. Con Viscerale, uscito lo scorso aprile, Mezzosangue ha firmato uno dei dischi più profondi e coraggiosi del panorama rap italiano. Dodici tracce che non concedono tregua, un percorso dentro le ombre e le contraddizioni del presente, tra fragilità e resistenza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Mezzosangue annuncia il "Viscerale Tour": la confessione diventa rito