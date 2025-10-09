Mezzi rubati rintracciati grazie al Gps

Ilgiorno.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano nascosti in un capannone industriale dismesso e protetti da un sistema in grado di “falsificare” la posizione del Gps, i sei mezzi rubati a un’azienda specializzata in scavi e movimenti di terra, recuperati dagli agenti del Commissariato di Rho-Pero e dalla polizia locale di Cornaredo. I due autocarri, una vibrofinitrice, uno stendi asfalto, un rullo compressore e un mezzo di compattazione di asfalto, per un valore di 300mila euro, erano stati rubati lo scorso 23 settembre a Rho. Il rinvenimento è stato possibile grazie alle localizzazioni inviate da un sistema Gps installato su uno dei mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

mezzi rubati rintracciati grazie al gps

© Ilgiorno.it - Mezzi rubati rintracciati grazie al Gps

In questa notizia si parla di: mezzi - rubati

Ladri di scooter e motorini, scoperto a Rosignano il deposito dei mezzi rubati: denunciati in quattro

Mezzi agricoli rubati in camion imbarcato per la Grecia: blocco e sequestro

Cornaredo, il recupero dei mezzi rubati: video

mezzi rubati rintracciati grazieMezzi rubati rintracciati grazie al Gps - Erano nascosti in un capannone industriale dismesso e protetti da un sistema in grado di “falsificare” la posizione ... Da ilgiorno.it

mezzi rubati rintracciati grazieRecuperati mezzi rubati dal valore di 300mila euro a Cornaredo, polizia smaschera gps "fantasma" - Polizia di Rho e Cornaredo recuperano mezzi rubati per 300mila euro grazie al GPS, nonostante il tentativo di depistaggio tramite spoofing. Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mezzi Rubati Rintracciati Grazie