mezzi rubati rintracciati grazie al gps

Erano nascosti in un capannone industriale dismesso e protetti da un sistema in grado di "falsificare" la posizione del Gps, i sei mezzi rubati a un'azienda specializzata in scavi e movimenti di terra, recuperati dagli agenti del Commissariato di Rho-Pero e dalla polizia locale di Cornaredo. I due autocarri, una vibrofinitrice, uno stendi asfalto, un rullo compressore e un mezzo di compattazione di asfalto, per un valore di 300mila euro, erano stati rubati lo scorso 23 settembre a Rho. Il rinvenimento è stato possibile grazie alle localizzazioni inviate da un sistema Gps installato su uno dei mezzi.

