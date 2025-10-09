Mew l’Ep d’esordio della cantautrice è Quando nessuno ci vede

Mew pubblicherà domani il suo primo EP, Quando nessuno ci vede, con brani all’insegna del dark-pop e testi introspettivi. Mew pubblicherà domani il suo primo EP, Quando nessuno ci vede, disponibile via EMI Records Italy Universal Music Italia. Il progetto è stato anticipato dal primo singolo Buia, presentato anche con un suggestivo video, una vera e propria live session suonata in cameretta con un coro composto da due voci femminili e una band formata da un pianista, un batterista, un bassista e un chitarrista. I 6 brani dell’EP sono all’insegna del dark-pop e contengono testi che tendono ad affrontare temi personali, introspettivi e spesso riflessivi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

