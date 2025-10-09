Mew l’Ep d’esordio della cantautrice è Quando nessuno ci vede
Mew pubblicherà domani il suo primo EP, Quando nessuno ci vede, con brani all’insegna del dark-pop e testi introspettivi. Mew pubblicherà domani il suo primo EP, Quando nessuno ci vede, disponibile via EMI Records Italy Universal Music Italia. Il progetto è stato anticipato dal primo singolo Buia, presentato anche con un suggestivo video, una vera e propria live session suonata in cameretta con un coro composto da due voci femminili e una band formata da un pianista, un batterista, un bassista e un chitarrista. I 6 brani dell’EP sono all’insegna del dark-pop e contengono testi che tendono ad affrontare temi personali, introspettivi e spesso riflessivi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: esordio - cantautrice
È tutto pronto per il MET GALA di Sarah Toscano: l’album d’esordio della cantautrice è una boccata d’aria fresca
Lea Gavino, giovane attrice romana nota al pubblico per aver preso parte all’acclamata serie tv “Skam Italia” e a importanti film, fa il suo esordio in musica con i brani “Mondo Fiorito” e “Figli”, in uscita il 10 ottobre, che segnano anche il suo debutto con LaTarm - facebook.com Vai su Facebook