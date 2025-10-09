Mew | Lasciare Amici è stata la scelta giusta Contro la depressione la terapia mi ha aiutato a ritrovarmi

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mew, dopo l'addio ad Amici 23, ritorna con il suo primo Ep Quando nessuno ci vede. Dalla confusione nei mesi successivi al suo addio al talent, al percorso in terapia che l'ha aiutata a ritrovarsi, con il sogno del Festival di Sanremo sullo sfondo. Qui l'intervista a Mew. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mew: “Lasciare Amici è stata la scelta giusta. Contro la depressione ho fatto terapia 3 volte a settimana”

mew lasciare amici 232Amici, Mew ha vissuto un periodo nero/ “La terapia mi ha aiutata a vivere con più leggerezza, sono rinata” - Mew ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile, oggi però sta bene, grazie alla terapia ha imparato a vivere con più leggerezza. Secondo ilsussidiario.net

